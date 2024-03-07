أيوب الكعبي يواصل تألقه ويسجل للمباراة الثامنة على التوالي مع أولمبياكوس اليوناني

أيوب الكعبي يواصل تألقه ويسجل للمباراة الثامنة على التوالي مع أولمبياكوس اليوناني

2024-03-07 / 21:15
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واصل الدولي المغربي أيوب الكعبي تألقه وسجل للمباراة الثامنة على التوالي، خلال المواجهة التي خسرها فريقه أولمبياكوس اليوناني أمام ضيفه ماكابي تل ابيب بأربعة أهداف لواحد، مساء الخميس، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل الكعبي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 13.

ويقدم ايوب الكعبي مستويات مميزة مع فريقه أولمبياكوس اليوناني، حيث سجل 11 هدفا خلال آخر 8 مباريات في جميع المسابقات.

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