ربط جوي بين نيويورك ومراكش

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، عن انضمامه إلى شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز، مما يؤكد موقعه الاستراتيجي في السوق الأمريكية.

يتعلق هذا الاتفاق الاستراتيجي بين المكتب الوطني للنقل الجوي ويونايتد إيرلاينز بإطلاق خط جوي جديد يربط نيويورك بمراكش

وقال بلاغ المكتب الوطني المغربي للسياحة إنه يبادر مرة أخرى إلى تأكيد مكانته الإستراتيجية ودوره الحيوي في السوق الأمريكي، بالانضمام ابتداء من اليوم الخميس 7 مارس 2024 إلى شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز.

ويقول البلاغ أن “هذا الإنجاز التاريخي يعد أول خط مباشر لشركة طيران أمريكية من المغرب وشمال إفريقيا”، وهو “ثمرة العديد من الحملات الترويجية التي تنظمها فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة لاستقطاب السوق الأمريكي، وتتماشى بدورها أيضا مع مخططLight in Action للمكتب الوطني المغربي للسياحة وخارطة الطريق الإستراتيجية للسياحة المغربية 2023-2026”

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