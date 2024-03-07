A truck, marked with United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) logo, crosses into Egypt from Gaza, at the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip, during a temporary truce between Hamas and Israel, in Rafah, Egypt, November 27, 2023. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

إسبانيا تعلن مساعدة بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأونروا

2024-03-07 / 21:43
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أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بهدف مواجهة الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث هذه المساعدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني.

وأمل لازاريني أن يشجع قرار الحكومة الإسبانية بعض الدول التي علقت أخيرا مساعدتها للوكالة على استئناف هذه المساعدة، موضحا أن هذا التعليق يشمل 16 دولة ويمثل 450 مليون دولار (نحو 410 ملايين يورو).

ودعا بإلحاح إلى فتح المعابر البرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدة الإنسانية، وخصوصا أن عمليات إلقاء المساعدة من الجو ذات فاعلية محدودة.

وقامت الولايات المتحدة والأردن، الخميس، بعملية إنزال جوي للمساعدات هي الثالثة في أسبوع، فيما يتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمام الكونغرس أنه أمر الجيش الأميركي بإقامة ميناء في غزة لتسهيل إيصال المساعدات بحرا.

واعتبر لازاريني أن “الرد الوحيد” على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة يكمن في “فتح المعابر”.

وتناول مقتل أكثر من مئة فلسطيني في 29 فبراير خلال محاولتهم الحصول على مساعدات في مدينة غزة، مؤكدا أن ما حصل هو “نتيجة الحصار المطبق” المفروض على القطاع المدمر.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتجنب مآس جديدة هو “إغراق” القطاع بالمساعدة الإنسانية.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن إعلانه المساعدة بقيمة عشرين مليون يورو الخميس، يأتي بعد مساعدة إضافية أولى بقيمة 3,5 ملايين يورو تقررت الأسبوع الفائت، على أن تصل إلى الوكالة الأممية “خلال أربعة إلى ستة أسابيع”.

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