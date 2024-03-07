اكادير : مواجهة جديدة بين نقابات تعليمية وبنموسى بعد الإصرار على معاقبة الموقوفين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب تأكيد مواصلة معاقبة الأساتذة الموقوفين في مواجهة جديدة بين نقابات ووزارة بنموسى، بعد عدم التوصل لأي حلول للازمة العالقة بين الجانبين ” الأساتذة الموقوفين ” بسبب الإضراب الوطني الذي دام عدة أسابيع وخلف موجة من الغضب لآباء وأولياء أمور الثلاميذ .

وقالت مصادر الجريدة ان عدد من الاجتماعات عقدت الأسبوع الجاري بالمديريات الجهوية للوزارة مع تمثيليات نقابية، من اجل الوصول إلى حلول رجوع الأساتذة الموقوفين إلى مواصلة عملهم، واغلب تلك الاجتماعات لم تخرج بتوافقات، بعد اصرار الوزارة على معاقبة المشاركين في الإضراب ، آخر تلك الاجتماعات عقد يوم امس الأربعاء 6 مارس الجاري، بمقر الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، والذي حضرته تمثيلية خمس نقابات، والذي كشفت مصادرنا انه لم يكن لقاء ناجح، بعد تاكيد ممثل المديرية على احالة 22 أستاذ موقوف على المجلس التأديبي، وهو الوضع الذي تسبب في انسحاب ممثل مركزية نقابية من الاجتماع المذكور .

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