حماس: استشهاد معتقلين من غزة تحت التعذيب “جريمة حرب

قالت حركة حماس، الخميس، إن استشهاد معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بسبب التعذيب في سجون إسرائيل، “جريمة حرب تستدعي تحقيقا دوليا”.

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات من كشف تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” العبرية، عن استشهاد 27 معتقلا فلسطينيا من غزة أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت حماس، أن “تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية مقتل نحو 27 فلسطينيا معتقلا من غزة تحت التعذيب وسوء المعاملة، دليل إضافي على حجم الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال”.

واعتبرت ذلك “جريمة حرب تستدعي التحقيق من قبل مؤسسات حقوقية دولية”.

كما دعت الحركة، “اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى القيام بدورها القانوني والإنساني، والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم (الأسرى)، وذلك في ظل التعتيم الإسرائيلي المتعمد حول أعدادهم وظروف احتجازهم”.

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