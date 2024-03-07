المطالبة بسجن أنشيلوتي أربعة أعوام

2024-03-07 / 19:47
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طالبت النيابة العامة الإسبانية بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، متصدر دوري كرة القدم، أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وأشارت النيابة في بيان إلى أنها “تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر” لمدرب النادي الملكي البالغ 64 عاما والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ومن جانبه أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، براءته وسط تحقيقات بشأن ادعاءات حول التهرب الضريبي.

وقال أنشيلوتي لمحطة “موفيستار” التليفزيونية: “أنا مقتنع ببراءتي، وأنني لم أكن مقيما في إسبانيا في 2015”.

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