تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات خلال شهر رمضان
هبة بريس _ الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
رمضان الكريم شهر العبادة والصلاة قراءة القرآن وليس تغير التوقيت ، المهم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير مسبقا.
يجب تمديد فترة العمل لأن وقت أذان المغرب يكون طويل تقربا 4 سماعات للاذان يكون وقت ممكن للراحة.
الجمعة لا داعي لذكرها ، ان الموظفين يستعملونها كوسيلة من أجل الذهاب الى المسجد لتأدية صلاة الجمعة وعند خروجهم لا يرجعون إلى مكاتبهم يعني الجمعة تعتبر عطلة كذالك والفاهم يفهم هههههههههههه.
لماذا لم يبقى هذآ التوقيت على طول السنة ؟؟
في نظري يكفي يوم الأحد عطلة فقط وباقي الأيام عمل ولكن هذآ بالنسبة للرجال فقط لأن المرأة يكون عليها الضغط في تهيئ مائدة الإفطار ولكم واسع النظر…
للأسف الشديد هذآ التوقيت لم يطبق وبالاخص يوم الجمعة الكل يذهب إلى صلاة الجمعة..