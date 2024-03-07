رسالة مشفرة من أشرف حكيمي بعد تصريحات طليقته هبة هبوك

رد الدولي المغربي أشرف حكيمي على طليقته هبة عبوك برسالة مشفرة، وذلك بعدما أدلت بتصريحات صحفية اتهمته فيها بالخيانة.

وأجرت الممثلة الإسبانية هبة عبوك مقابلة مع صحيفة “AS” الإسبانية أكدت فيها بأن أشرف حكيمي نجم “البي. أس. جي” تسبب في مرورها بأوقات صعبة بسبب انفصالهما عن بعضهما، كما اتهمته بالخيانة والتسبب في حدوث أضرار نفسية كبيرة لها.

ولم ينتظر أشرف حكيمي الكثير من الوقت للرد على تصريحات طليقته هبة عبوك التي وجهت إليه الكثير من اللوم، كما اتهمته بالخيانة، ونشر قصة قصيرة “ستوري” عبر حسابه الشخصي “إنستغرام”، اعتبرتها بعض وسائل الإعلام المغربية بمثابة رسالة إلى زوجته السابقة.

وكتب الدولي المغربي في حسابه “إنستغرام”: “صدّق نصف ما تراه، لا تصدّق شيئًا ممّا لا تراه، يوم سعيد”.

ويأتي هذا الرد من لاعب باريس سان جيرمان في إطار السجال والصراع الدائر بين الطرفين، رغم انفصالهما عن بعضهما، وشروع كل طرف منهما في حياة جديدة مستقلة، مثلما أكدت هبة عبوك في تصريحاتها الصحفية.

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