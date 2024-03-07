جمجمة بشرية بجماعة الرواضي تستنفر درك الحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أمس الأربعاء على جمجمة بشرية بجماعة الرواضي، الأمر الذي استنفر عناصر الدرك الملكي بإقليم الحسيمة، التي انتقلت الى عين المكان لمعاينة الجمجمة .

ووفق مصادر محلية، فإن أحد الفلاحين عندما كان يحفر الأرض لغرس الأشجار، عثر على الجمجمة، ما دفعه لإخطار السلطات المحلية التي أخبرت بدورها مصالح الدرك الملكي .

وقد تم نقل الجمجمة الى إحدى المختبرات حيث سيتم اخضاعها لفحص بهدف تحديد هوية صاحبها والأسباب التي قد تكون وراء وفاته في إطار التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك بأوامر من النيابة. العامة .

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