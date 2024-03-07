“احتقان التعليم”..بنموسى مطلوب بالبرلمان للمساءلة

هبة بريس _ الرباط

قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قطاع التعليم لا يزال يعيش على وقع الاحتقان رغم اعتماد نظام أساسي جديد بسبب استمرار توقيف عشرات الأساتذة على خلفية الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمة منذ بداية الموسم الدراسي.

وأوضح البرلمانيان في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه التوقيفات على خلفية الإضرابات تتنافى مع “المسار الذي سارت فيه بلادنا من خلال تعزيز الحقوق والحريات وحمايتها دستوريا، وضمنها الحق في ممارسة الإضراب”.

وتساءل البرلمانيان، ضمن السؤال ذاته، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل نزع فتيل التوتر داخل القطاع وضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وضمنها الحق في الإضراب.

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