“أسود الفوتصال” في المجموعة الأولى من منافسات كأس إفريقيا للأمم

هبة بريس _ رياضة

أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، التي أقيمت يومه الخميس 7 مارس ، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات : انغولا ، غانا وزامبيا فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات : مصر ، ليبيا ، ناميبيا وموريتانيا.

وستجرى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة بكل من قاعة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وابن ياسين بمدينة الرباط في الفترة الممتدة ما بين 11و21 أبريل 2024، ويشار إلى أن دورة المغرب مؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستجرى باوزبكستان .

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