نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية من الجمعة إلى الأحد

2024-03-07 / 17:40
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية (75- 100 كلم في الساعة) وتساقطات مطرية قوية (40- 70 ملم) وتساقطات ثلجية (15- 35 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر مرتقبة من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية (75 – 85 كلم/ساعة)، ابتداء من يوم غد الجمعة ( 8 مارس) على الساعة السادسة مساء ، إلى غاية بعد غد السبت ( 9 مارس) على الساعة السادسة مساء، بكل من عمالات وأقاليم المضيق – الفنيدق، والعرائش، وطنجة – أصيلة، وفحص – أنجرة، وتطوان، والقنيطرة، و الرباط وسلا .

وأشارت المديرية الى انه من المتوقع أيضا هبوب رياح قوية ( 85-100 كلم/ساعة) ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة الثامنة مساء، إلى غاية بعد غد السبت على الساعة الحادية عشرة ليلا، بكل من عمالات وأقاليم شفشاون والحسيمة ودريوش والناظور وبركان ووجدة أنجاد وجرادة وفكيك وتاوريرت وكرسيف وتازة وبولمان وصفرو وفاس ومولاي يعقوب والحاجب وافران وميدلت وتنغير و ورزازات.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات مطرية، من مستوى يقظة برتقالي، تتراوح مقاييسها ما بين 40 الى 70 ملم مرتقبة في أقاليم طنجة – أصيلة وفحص – أنجرة والمضيق – الفنيدق وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة وتاونات، وذلك ابتداء من منتصف ليل يوم السبت 9 مارس 2024 الى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد (10 مارس).

وأشارت المديرية إلى أن تساقطات ثلجية (من مستوى يقظة برتقالي) تتراوح مقاييسها من 15 إلى 30 سم، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، بكل من عمالات وأقاليم الحوز وورزازات وأزيلال وتنغير وبني ملال وميدلت وإفران وبولمان وصفرو وكرسيف وتازة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من يوم السبت (9 مارس) إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد (10 مارس ).

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