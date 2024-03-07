سائحة من بريطانيا تقول: “الغرب مسؤول عن الفوضى في قطاع غزة ، و لا علاقة للأديان في ما يحدث “

2024-03-07 / 17:20
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