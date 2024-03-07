نتنياهو: إسرائيل ستواصل هجومها على حما.س

2024-03-07 / 17:20
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر نتنياهو أنه “ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب”.

وأضاف نتنياهو أن الجيش سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع “بما في ذلك في رفح، آخر معقل لحماس”.

وتابع “مَن يأمرنا بألا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب وذلك لن يحدث”.

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‫10 تعليقات

  1. اين الموسلمين من كلام هدا الصهيوني عدو الله يجب علا الموسلمين في انحاء العالم ان يتحركو كفانا غيبوبة

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  2. ادا تمنينا لك الموة تمنينا لك الراحة ونحن نريد من الله ان يطيل عمرك ويقصر من قامتك يا عدو الله،فوق ارضه ان ساعتك في دقاتها الاخيرة

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  3. مهما فعلت باخواننا وابطالنا بغزة لن يفرح قلبك ولن يهدا لك بال وانشاالله وبعونه تعالا سيرين الله قوته فيكم واولهم انت

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  4. وما عساك ان تفعل اكتر مما فعلت يامجرم هدا هو حال اعداء الله فوق ارضه متعطشون في دماء الابرياءلتعلم ان الله يمهل ولا يهمل

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  10. حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من كان سببا و كل من شجع او سكت عن هذه الحرب او الابادة لاخوتنا في غزة

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