آيندهوفن الهولندي يحدد سعر إسماعيل الصيباري في سوق الإنتقالات

حدد نادي بي إس في آيندهوفن سعر نجمه الدولي المغربي إسماعيل الصيباري في سوق الإنتقالات.

ووفقا لموقع “فووت 7” الفرنسي فإن مسؤولي أيندهوفن حددوا سعر 20 مليون يورو من أجل بيع عقد صيباري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط صيباري بعقد مع أيندهوفن يمتد إلى غاية صيف سنة 2028، وخاض 15 مباراة مع فريقه حتى الآن في الموسم الحالي في الدوري الهولندي، سجل خلالها 5 أهداف وكان وراء 4 تمريرات حاسمة.

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