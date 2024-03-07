العطلة المدرسية: الأوطوروت تدعو زبناءها إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر

2024-03-07 / 15:38
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هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها من مستعملي الطريق السيار، بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية، التي تصادف نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، بمناسبة العطلة المدرسية، خاصة يوم غد الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، وبعد غد السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته أن شبكة الطرق السيارة ستعرف أيضا حركة مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يوم الأحد 17 مارس 2024، الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ولهذا، ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.

كما توصي الشركة بالاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أو أمطار أو ضباب، وبأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛ مع الاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس” جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

ودعت الشركة أيضا مستعملي الطريق السيار إلى توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

وللمزيد من المعلومات، تضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في خدمة زبنائها الرقم 5050.

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‫4 تعليقات

  2. خاصة يوم غد الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، وبعد غد السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال

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