الحكومة تعلق على تقرير المجلس الأعلى للحسابات

2024-03-07 / 14:43
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علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى الحسابات.

وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تتعامل مع مختلف المؤسسات الدستورية في اطار احترام دقيق وكاما للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات.

هذا ويشار الى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص صرف الدعم للأحزاب السياسية أثار جدلا واسعا.

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