رفع الدعم عن “البوطا “.. بايتاس: “الحكومة حددت تاريخ الشروع في تنفيذ الاجراء”

2024-03-07 / 14:01
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هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن التغييرات التي ستطرأ على بعض المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة وفي مقدمتها “قنينات الغاز”.

وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الاجراء يأتي في اطار تمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وأضاف بايتاس أن رئيس الحكومة حدد إطار هذا الاجراء وسيتم الشروع في تنفيذه خلال التاريخ المحدد.

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