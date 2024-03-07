Par1511205

الحكومة تؤكد وفرة المواد الغذائية بالأسواق خلال رمضان

2024-03-07 / 14:13
1
هبة بريس - الرباط

أكد الناطق للرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي موضوع تموين الأسواق خلال شهر رمضان، أهمية كبيرة جدا.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة عقدت مجموعة من الاجتماعات سواء على المستوى المركزي أو المحلي أو الجهوي للوقوف على تموين الأسواق بكافة المواد وخاصة التي تعرف اقبالا خلال شهر رمضان.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الاجتماعات أكدت على أن الأسواق المغربية ستكون ممولة بشكل طبيعي ويلائم حجم الطلب.

وشدد بايتاس، على أن هناك اجتماعات تعقد لمراقبة مختلف نقاط البيع، مشيرا الى أن هذا العكا لا يقتصر على شهر رمضان بل يتواصل طيلة السنة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: مراقبة أزيد من 46 ألف نقطة بيع منذ بداية السنة

بايتاس: مراقبة أزيد من 46 ألف نقطة بيع منذ…

2024-03-07 / 15:28
Photo of عمور: “نهدف لتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة”

عمور: “نهدف لتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل السياحية…

2024-03-07 / 15:18
Photo of تأجيل النظر في قضية كوميسير اكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت إلى أبريل

تأجيل النظر في قضية كوميسير اكادير ومديرة وكالة بنكية…

2024-03-07 / 15:07
Photo of كان يحمل ركابا.. إيقاف سائق “تريبورتور” حاول د.هس شرطي بالبيضاء

كان يحمل ركابا.. إيقاف سائق “تريبورتور” حاول د.هس شرطي…

2024-03-07 / 14:33
Photo of رفع الدعم عن “البوطا “.. بايتاس: “الحكومة حددت تاريخ الشروع في تنفيذ الاجراء”

رفع الدعم عن “البوطا “.. بايتاس: “الحكومة حددت تاريخ…

2024-03-07 / 14:01
Photo of التقلبات المناخية تدفع المغرب لاستيراد 450 ألف طن من القمح شهريا

التقلبات المناخية تدفع المغرب لاستيراد 450 ألف طن من…

2024-03-07 / 13:31
Photo of تعزية في وفاة والد السيد ميلود امهيدي المدير العام لـكاب24″

تعزية في وفاة والد السيد ميلود امهيدي المدير العام…

2024-03-07 / 13:25
Photo of ما بعد الباكالوريا… ملتقى اعلامي للتوجيه المدرسي بسطات ” صور”

ما بعد الباكالوريا… ملتقى اعلامي للتوجيه المدرسي بسطات ”…

2024-03-07 / 12:47
Photo of المغرب يختبر طائرة النقل العسكري “KC-390” البرازيلية الصنع قبل اقتنائها

المغرب يختبر طائرة النقل العسكري “KC-390” البرازيلية الصنع قبل…

2024-03-07 / 12:32
Photo of فاس.. التحقيق مع 3 رؤساء جماعات بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير

فاس.. التحقيق مع 3 رؤساء جماعات بتهم الاختلاس والتبديد…

2024-03-07 / 12:23

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق