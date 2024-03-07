الحكومة تؤكد وفرة المواد الغذائية بالأسواق خلال رمضان

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق للرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي موضوع تموين الأسواق خلال شهر رمضان، أهمية كبيرة جدا.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة عقدت مجموعة من الاجتماعات سواء على المستوى المركزي أو المحلي أو الجهوي للوقوف على تموين الأسواق بكافة المواد وخاصة التي تعرف اقبالا خلال شهر رمضان.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الاجتماعات أكدت على أن الأسواق المغربية ستكون ممولة بشكل طبيعي ويلائم حجم الطلب.

وشدد بايتاس، على أن هناك اجتماعات تعقد لمراقبة مختلف نقاط البيع، مشيرا الى أن هذا العكا لا يقتصر على شهر رمضان بل يتواصل طيلة السنة.

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