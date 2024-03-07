خبير تحكيمي: فينسيوس كان يستحق الطرد أمام لايبزيغ

يرى الخبير التحكيمي الإسباني إيتورالدي جونزاليس، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، كان يستحق الطرد، خلال مواجهة لايبزيج، مساء أمس الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة، في الدقيقة 54، دفع فينيسيوس لأوربان لاعب لايبزيج بشكل عنيف بدون كرة، وقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الصفراء فقط.

وقال الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ريال مدريد تلقى مساعدة تحكيمية”، في إشارة لعدم طرد فينيسيوس.

وأضاف: “كان يجب أن يكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين فقط”.

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