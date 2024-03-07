بدر سيوان يطمح للتأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024

يستعد بطل إفريقيا في رياضة الترياثلون المغربي بدر سيوان لخوض مجموعة من المنافسات بغرض تحقيق النقاط المتبقية لأجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يأتي ذلك بعد سلسلة من النجاحات التي حققها مؤخرا، عقب موسم صعب (2022)، حيث تعرض لإصابة في الورك أبعدته عن ممارسة الرياضة لستة أشهر.

فبعد تحقيقه 1003 من النقط، حتى الآن، تبقى الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة لتأكيد مشاركته في الأولمبياد.

وحول هذه المنافسة، قال بدر سيوان في تصريح صحفي: “لضمان التأهل يجب أن أحصد بين 500 و550 نقطة إضافية، وهي النقاط التي ضاعت من خلال فترة الإصابة.”

ويبدأ بدر هذه الفترة المهمة بمشاركته في سباق أبو ظبي، الجمعة الثامن من مارس الجاري، وهي خطوة حاسمة في رحلته لتحقيق النقاط اللازمة، قبل أن يشد الوجهة نحو غانا للمشاركة في الألعاب الأفريقية، حيث تعتبر نقط تلك المشاركة حاسمة نحو تحقيق الحلم الأولمبي.

الجدير بالذكر، أن بدر سيوان، هو الفائز بنسخة الألعاب الأفريقية 20

19 في الرباط، وينتظر المنافسة في غانا المقررة لـ 15 مارس، حيث يأمل أن يتكرر إنجاز 2019 ويفوز بالألعاب الأفريقية الجديدة ويحصل على 380 نقطة للفائز (350 نقطة للمركز الثاني / 300 نقطة للمركز الثالث).

البطل المغربي سيشارك أيضا في كؤوس العالم في وولونغونغ وتشنغدو نهاية أبريل المقبل، ثم في يوكوهاما، سمرقند، وكالياري في مايو 2024 لاستكمال مسعاه للتأهيل.

هذا وأكد، بدر على أهمية هذه الفترة قائلاً: “مع الإدارة التقنية الوطنية، قمنا بتحسين استراتيجيتنا وحددنا بدقة النقاط اللازمة للتأهيل، أجريت عدة معسكرات تدريبية مع مدربي، مع التركيز بشكل خاص على الجري، لسد النقص، هدفي واضح وهو الحصول على هذا التأهل بأي ثمن، كما أسعى لتمثيل المغرب بأفضل طريقة.”

سيشكل سباق أبو ظبي بداية هذه الفترة المكثفة من المنافسات هذه الجمعة في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، الساعة 15:00 بتوقيت المغرب.

بدر سيوان، بعزمه والتزامه، يرمز لروح الإصرار والتميز، إنه لا يمثل بلده فقط في الساحة الدولية، بل يعد أيضًا مصدر إلهام للشباب الرياضيين الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح في عالم الرياضة.

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