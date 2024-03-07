ما بعد الباكالوريا… ملتقى اعلامي للتوجيه المدرسي بسطات ” صور”

محمد منفلوطي_هبة بريس

أشرف عبد العالي السعيدي المدير الإقليمي للتعليم بسطات، على إعطاء انطلاقة الملتقى الإعلامي بالثانوية التأهيلية الرازي التي كان لهعا نصيب الحصول على أعلى معدل وطني للسنة الماضية لشهادة الباكالوريا.

الملتقى الإعلامي من خلال نادي التوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسة، يروم حسب منظميه إلى تمكين المتعلمين من استدامة التعلم و بناء المشروع الشخصي وتملك رؤية مستقبلية تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص مستقبلهم الدراسي والجامعي والمهني، عبر تكريس اختيار المشروع الشخصي ، و مصاحبة المتعلم في بلورة مشاريعهم و تعزيز آلية الاستشارة والمواكبة التخصصية لمشاريع التلاميذ الشخصية.

‌سعيد الحمداوي مدير ثانوية الرازي أكد على أن الملتقى عرف تنظيم العديد من الورشات والشروحات تم من خلالها تقديم خدمة الإعلام من طرف ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني ومديرية الأمن الوطني، والمعهد الملكي للشرطة، وطلبة الاقسام التحضيرية للمدارس العليا (CPGE)، ومركز التقني العالي(BTS)، وكلية العلوم والتقنيات (FST)، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير(ENCG)، المعهد العالـــــــــــي لعــــــــــــلوم الصحة (ISSS)، معهد علـــــوم الرياضــــة (ISS)، المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA)، كلية العلوم القانونية والسيــاســيــة، كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والتدبير، المعهد المتخصص للتكنولوجـيا التطبيقية (ISTA)، مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية ممثلا لكلية الطب والصيدلة + كلية طب الاسنان ، مؤسسة الهلال الأحمر، المجلس العلمي بسطات ممثلا لمؤسسات الدارسات الإسلامية والعلوم الشرعية.

كما أضاف المتحدث، أن الملتقى عرف عرض ملصقات داخل الأروقة ، كرواق التعليم الثانوي التأهيلي المخصص لـ (الجذوع المشتركـة والسنة الأولى من سلك البكالوريــا) والذي تضمن المسارات الدراسية بسلك البكالوريا (الشعب والمسالك)، وكذا أهداف الدراسة بشعب ومسالك سلك البكالوريا، والمؤهلات المطلوبة لولوج شعب ومسالك سلك البكالوريا، مع الآفاق الدراسية لشعب ومسالك سلك البكالوريا، وكذا مسطرة التوجيه وإعادة التوجيه إلى بسلك البكالوريا، ونظام الدراسة والتقويم بالسـلـك الثانوي التأهيلي، إضافة إلى رؤية شمولية حول الامتحان الموحد الجهــــوي والامتحان الوطنـي الموحــــد.

أما بالنسبة لرواق الدراسة والتكوينات العليا بعد البكالوريا، فقد اشتمل على ملصقات تعرف بالنظام الجامعي و تعطى لمحة عن عتبات ولوج الكليات والمعاهد والمدارس وأخرى تتضمن تعريفا بالمؤسسات العليا (نظام الدراسة –التقويم- أهداف التكون – مدة التكوين –الترشح- كيفية القبول-المسالك والتخصصات…) موزعة على القطاعات التالية :الهندسة والعلوم والتقنيات، الصيد البحري والملاحة التجارية، والطب والتمريض والاسعاف، والمجال العسكري والشبه العسكري، والتجارة وتسيير المقاولات، والصحافة الاعلام الترجمة، والسياحة والفندقة، والبناء والتعمير، والتربية والتعليم، والتكوين المهني، والنسيج والملابس، النقل الجوي والطرقي، وعلوم الدين والقانون، والزراعة والبيطرة، والرياضة والفنون والعمل الاجتماعي.

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