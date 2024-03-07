إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب بأيسلندا لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الأيسلندية “بلاي” عن إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب و أيسلندا و ذلك لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع.

و قررت شركة النقل الجوي “بلاي” التابعة لأيسلندا إطلاق خط مباشر بين العاصمة ريكيافيك و مدينة مراكش برحلات ستبرمج أسبوعيا اعتبارا من أكتوبر القادم في كل من يومي الخميس والأحد.

و شرعت شركة النقل الأيسلندية في إطلاق مبيعات التذاكر لرحلاتها القادمة نحو المغرب حيث تقرر أن تكون أول رحلة مباشرة نحو مراكش في 17 أكتوبر 2024.

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