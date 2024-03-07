إعادة تصميم و توسيع مطار محمد الخامس و شركة إسبانية تفوز بالصفقة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في إطار سلسلة الأوراش و المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية، تقرر إعادة تصميم و تحديث و عصرنة و توسيع مطار محمد ااخامس الدولي بالدار البيضاء ليكون المطار الأكبر و الأجمل بالقارة السمراء و واحد من أفضل مطارات العالم.
و في هذا الصدد، فقد تم إطلاق طلب عروض دولي و قد فازت شركة “إينيكو” الشهيرة و هي شركة إسبانية عمومية متخصصة في مجال البنيات التحتية في قطاع النقل بالصفقة الخاصة بإعداد وإنجاز مخطط توسعة وتحديث بنيات المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.
و ستهم الصفقة توسيع المطار ليكون قادرا على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطائرات و استقبال أعداد مضاعفة من المسافرين و الأمتعة في طروف جيدة و وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع تحديث كافة مرافق و محيط المطار.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
اللهم زيد وبارك في مشارعنا وادمهانعمة التقدم والازدهار لهدا الوطن الحبيب
كل الشكر والتقدير والاحترام لجميع المسؤولين والواقفين علا هدا المشروع الضخم وعلا راسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الاول والساهر علا تقدم هدا الوطن حفك الله ورعاك لي شعبك ونصرك الله
مطار الدار البيضاء الدولي فعلا لم يعد يكفي في استقبال كمية كبيرة من الطائرات هده التوسعة ستساهم في استقبال عدد كبير من الطائرات اللهم يسر ولاتعسر
هذا في إطار سلسلة الأوراش و المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية
لماذا تقرر إعادة تصميمه و تحديثه
Mezyane Mezyane saraha