إعادة تصميم و توسيع مطار محمد الخامس و شركة إسبانية تفوز بالصفقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار سلسلة الأوراش و المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية، تقرر إعادة تصميم و تحديث و عصرنة و توسيع مطار محمد ااخامس الدولي بالدار البيضاء ليكون المطار الأكبر و الأجمل بالقارة السمراء و واحد من أفضل مطارات العالم.

و في هذا الصدد، فقد تم إطلاق طلب عروض دولي و قد فازت شركة “إينيكو” الشهيرة و هي شركة إسبانية عمومية متخصصة في مجال البنيات التحتية في قطاع النقل بالصفقة الخاصة بإعداد وإنجاز مخطط توسعة وتحديث بنيات المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.

و ستهم الصفقة توسيع المطار ليكون قادرا على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطائرات و استقبال أعداد مضاعفة من المسافرين و الأمتعة في طروف جيدة و وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع تحديث كافة مرافق و محيط المطار.

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