المغرب يختبر طائرة النقل العسكري “KC-390” البرازيلية الصنع قبل اقتنائها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تحديث و تنويع ترسانته العسكرية من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من القوى العسكرية المنتجة للصناعات الحربية و التي كان آخرها دولة البرازيل.

و في هذا الصدد، حطت طائرة “KC-390” الحربية، بالقاعدة الجوية الأولى بسلا، و هي طائرة متعددة المهام، حيث سيتم تجريبها من طرف القوات الجوية التابعة للجيش المغربي قبل اقتناء كميات مهمة منها.

وقد تم تطوير هذه القطعة العسكرية التي تصممها شركة “إمبراير” من أجل القيام بمهام متعددة في مختلف الظروف الجوية على غرار نقل الجنود والمظليين والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي والتزود بالوقود جوا، إضافة إلى المشاركة في عمليات إخماد الحرائق والإنقاذ الإنساني، كما تتميز بانخفاض تكلفتها التشغيلية.

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