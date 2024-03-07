أسطورة أرسنال ينتقد تين هاغ بسبب صفقة أمرابط

انتقد أسطورة أرسنال الإنجليزي إيان رايت، صفقة انضمام المغربي سفيان أمرابط إلى صفوف مانشستر يونايتد معارًا من فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال رايت في تصريح له: “ما زلت لا أفهم الأسلوب المستخدم والتركيبة التي يسعى تين هاغ للوصول إليها مع مانشستر يونايتد، لا أفهم لماذا أقدم على شراء ميسون ماوت وأنتوني، لا أدرك حقيقة السبب الذي دفعه لشراء سفيان أمرابط”.

ومنذ الوصول إلى أولدترافورد، ظهر سفيان أمرابط في 21 مواجهة عبر مختلف المسابقات، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة بعد فشله في التسجيل أو تقديم التمريرات الحاسمة في الموسم الحالي.

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