حكيم زياش يظهر في التدريبات الجماعية لغلطة سراي التركي

عاد الدولي المغربي حكيم زياش أخيرا إلى التدريبات الجماعية لفريقه غلطة سراي التركي بعد تعافيه من الإصابة.

وظهر زياش في الحصة التدريبية الجماعية لفريقه أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة ريزا سبور في الدوري المحلي.

وكان زياش قد تعرض للإصابة، خلال مشاركته رفقة المنتخب المغربي أمام زامبيا، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب.

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