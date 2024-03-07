سعر الذهب يرتفع بشكل صاروخي و يتجاوز 580 درهم للغرام الواحد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفاع صاروخي و غير مسبوق شهده الذهب على المستوى العالمي مما انعكس على سعر بيع الذهب في المغرب كذلك حيث عمد باعة الحلي و المجوهرات الذهبية في عديد أسواق المملكة لرفع الثمن.

و حسب معطيات خاصة، فقد تجاوز سعر بيع الغرام الواحد من الذهب في الدار البيضاء رقم 580 درهم، فيما في بعض المدن الأخرى يتراوح بين 530 و 580 درهم للغرام.

و يعود ارتفاع سعر الذهب حسب بعض المهنيين لانعكاسات السوق الدولية حيث تجاوز سعر أوقية الذهب رقم 2141 دولار، و قد رشح البعض إمكانية استمرار ارتفاع سعر الذهب في قادم الأيام و قد يصل أرقاما غير مسبوقة.

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