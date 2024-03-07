بنسعيد يطلق الشطر الأول من مشروع 150 قاعة سينمائية

2024-03-07 / 10:49
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هبة بريس

أشرف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مساء يوم أمس الأربعاء، على تدشين الشطر الأول من مشروع 150 قاعة سينمائية، والذي يتضمن افتتاح ثلث هذه القاعات بمختلف جهات المملكة الاثني عشر.

وجرى التدشين بدار الثقافة بمدينة تامسنا بحضور شخصيات فنية وثقافية وسينمائية وطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تقوية الصناعة الثقافية والسينمائية بالمملكة عبر توفير البنية التحتية اللازمة لكل الفاعلين في هذا المجال من أجل عرض وترويج أعمالهم على المستوى الوطني وخلق دينامية ثقافية بمختلف المدن الصغرى والكبرى.

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