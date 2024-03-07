فاس.. اللجنة المغربية لمونديال 2030 تطالب بتوفير البنية التحتية ووسائل النقل

2024-03-07 / 10:30
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ع محياوي _ هبة بريس

عقدت اللجنة المغربية لكأس العالم 2030، المكلفة بالتحضيرات الخاصة بالمنافسة بالمغرب، الثلاثاء، اجتماعا بفاس لتقديم المحاور الرئيسية لدفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم كأس العالم 2030.

وخلال هذا اللقاء، المنظم في إطار جولة جهوية على مستوى المدن المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، استعرض مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضعية البنيات التحتية والنموذج التنظيمي، وكذا التحضيرات الضرورية لاستقبال هذا الحدث الكبير.

كما توقفوا عند ثلاثة محاور أساسية تهم البنيات التحتية الرياضية (الملاعب والملاعب الخاصة بالتدريب)، ووسائل النقل والتنقل، وكذا الإيواء والفنادق.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتعميق النقاش حول الأوراش التي يتعين إنجازها والتحديات التي ينبغي رفعها في جميع المجالات الاستراتيجية، وتبادل وجهات النظر حول المقتضيات التي يتعين تنفيذها للاستجابة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وإضافة إلى وفد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي ترأسه المنسق العام للجامعة معاذ حجي، عرف هذا اللقاء حضور على الخصوص والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، وممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجماعة فاس، والشركة المفوضة لتدبير النقل الحضري، وكذا مهنيين بقطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد قررت بالإجماع، في أكتوبر الماضي، اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال، كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم

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تعليق واحد

  1. نتمنى ان تطبق هذه المشاريع على أرض الواقع. لان فاس اصبحت مدينة بدون نقل وبدون طرقات في المستوى المطلوب

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