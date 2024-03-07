صحيفة إيطالية: رونالدو تزوج جورجينا في المغرب سنة 2019

هبة بريس - وكالات

كشفت الصحافة الإيطالية أن حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا السري أقيم في المغرب، سنة 2019.

وأفاد موقع “Velvet Gossip” الإيطالي، العام 2019، وعدد من مجلة “Novella 2000″، بأن اللاعب عقد قرانه في حفل مغلق في المغرب لتجنب أعين المتطفلين حتى يتم الإعلان عن الزواج.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نقلاً عن تلك المطبوعات الإيطالية: “لقد أدركت كل شيء، في 29 غشت 2019”. “في ذلك اليوم، ذهب كريستيانو رونالدو إلى ماديرا مع محاميه وتغيير وصيته لحماية جورجينا لدخولها في ثروته أيضًا، وقبل ذلك، حيث كانت والدته دولوريس تدير أصوله”.

وأضاف المصدر ذاته، أن رونالدو يواصل رفض الزواج من جورجينا بسبب أمه دولوريس أفيرو، التي كانت لديها بعض الخلافات في الماضي مع الإسبانية البالغة من العمر 30 عامًا.

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