كروس ينتقد خطة أنشيلوتي بعد التعادل أمام لايبزيغ

انتقد الألماني توني كروس، طريقة لعب فريقه، ريال مدريد، أمام لايبزيج في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما لعب بخمسة لاعبين في خط الوسط ومهاجم واحد فقط، هو البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورغم حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بفضل الفوز ذهابا بهدف دون رد، اعتبر كروس في تصريحات بعد المباراة أن الملكي لم يكن لديه “العدد الكافي من اللاعبين في الهجوم ليشكل خطورة” على الفريق الألماني.

وقال الألماني: “لعب لايبزيج بشكل جيد، ودافع لاعبوه بشكل جيد للغاية وبفضل دفاعهم تمكنوا من القيام بهجمات مرتدة جيدة”.

وزاد: “أفضل شيء في المباراة هو أن النهاية جاءت، وأي شيء كان يمكن أن يحدث بعد هدف تعادل لايبزيج”.

وتابع: “كنا نعلم أنهم يمكن أن يكونوا خطرين. كنا جيدين إلى حد ما مع الكرة، لكن لم يكن لدينا ما يكفي من اللاعبين في الهجوم لجعلنا نشكل خطورة”.

وصرح كروس أن “النتيجة شيء وطريقة اللعب شيء آخر. في الشوط الأول شعرنا بالرضا عن النتيجة، ولكن ليس عن طريقة لعبنا. الشوط الثاني كان أفضل قليلا. لم نقدم أداء جيدا على الإطلاق، لكننا في النهاية تأهلنا إلى ربع النهائي” بفضل التفوق ذهابا بهدف دون رد

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp