طقس الخميس.. جو بارد مع قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف، فضلا عن نزول أمطار أو زخات مطرية محلية فوق كل من منطقة طنجة، واللوكوس، ومنطقة الغرب وغرب الساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسايس، والريف وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول بعض القطرات المطرية فوق المناطق الوسطى، مع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف، التي يتعدى علوها 1600 متر.

وخلال الصباح، ستظهر بعض الكتل الضبابية بكل من السهول الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من المناطق الشمالية والوسطى، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والأطلس وجنوب البلاد، مع تناثر بعض الحبات من الغبار محليا بالجنوب والجنوب الشرقي وشرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و 16 درجة بمناطق سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 07 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

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