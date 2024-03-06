مغاربة يستحسنون الشكاية ضد “مولينيكس” وتهم جنائية تلاحق المتهم

2024-03-06 / 23:59
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هبة بريس – متابعة

ثمن عدد كبير من المغاربة الخطوة التي أقدمت عليها جمعية حقوقية بتقديم شكاية في حق شخص يمارس مجموعة من الأنشطة الاجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي ملقب ب”الشيخة مولينيكس” نظرا لميولاته الجنسية .

وعبر المواطنيين عبر تعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهاته الخطوة مطالبين رئاسة النيابة العامة، بإعطاء تعليماتها للمصالح المختصة لوضع حد للمعني بالأمر والاستماع إليه في شأن التهم التي تضمنتها الشكاية خصوصا وأن الأخير ولج مؤخراً للتراب الوطني .

وتقدمت الجمعية عبر المحامي بهيئة الرباط، عمر غفران، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بشأن عدد كبير من التهم المتعلقة بأفعال السب والقذف وازدراء الأديان والشذوذ الجنسي، الخ.

وقال المحامي عمر غفران في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الشكاية جاءت بعد طرق إحدى الجمعيات مكتبه، مؤكدا أن المعني بالأمر ارتكب مجموعة من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي.

ويشار أن مجموعة من المقاطع انتشرت للمعني بالأمر تتضمن كلاما نابي وساقط وسب وقذف واستهزاء بالدين الإسلامي ورقص شاذ، وهو ما يشكل مجموعة من التهم التي يعاقب عليها القانون المغربي، إضافة إلى أن أفعاله تعطي قدوة سيئة للناشئين والقاصرين وتسيئ للأعراف والتقاليد المغربية وأيضاً للدين الإسلامي .

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‫2 تعليقات

  2. اخر الزمان سيظهر اناس تشبه الجردان لا حياء فيهم و لا اخلاق و لا وقار و لا شهامة و لا عرض و لا نسب هم حفدة القردة الملعونين

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