ريال مدريد يتعادل مع لايبزيغ ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتعادل مع لايبزيغ ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2024-03-06 / 23:00
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سيطر التعادل الإيجابي على مباراة ريال مدريد ولايبزيج، بهدف لمثله، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف اللقاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وتمكن ويلي أوربان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفضل تفوقه في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-1).

وكان ريال مدريد حسم مواجهة الذهاب بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم بألمانيا.

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