مظاهرات ب”تاراغونا” عقب مق..تل شاب مغربي على يد غجري

2024-03-06 / 23:33
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

تتواصل المظاهرات والمسيرات بمدينة “تاراغونا” الإسبانية عقب مقتل شاب مغربي على يد غجري إسباني يوم الأحد الماضي بإحدى البلدات النابعة للإقليم.
وأظهرت مقاطع فيديو موثقة بالصوت والصورة خروج العشرات من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة تنديدا بهذا الفعل الإجرامي الذي راح ضحيته شاب ينحذر من الشمال الشرقي للمملكة وتحديدا من مدينة الناظور.
ويطالب المحتجون السلطات الأمنية الإسبانية بسرعة إلقاء القبض على الجاني الذي فر إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد إرتكابه للجريمة، متهمين في نفس الوقت ذات الأجهزة بالتباطؤ في القيام بالإجراءات القانونية وإقتفاء أثر مرتكب الجريمة الإسباني.
هذا وأكدت مصادرنا أن الضحية ما يزال رهن إشارة القضاء حيث من المرجح أن ينقل جثمانه إلى الوطن بعد إستكمال كافة الإجراءات القضائية والمعاينات التي يرتكز عليها الطب الشرعي في تفكيك ألغاز مثل هذه الجرائم.

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