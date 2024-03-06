دعوة الى منع مشاركة إسرائيل في “أولمبياد باريس”

2024-03-06 / 23:08
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المنتدى الإسلامي الأوروبي عزمه تنظيم مسيرة احتجاجية ضد إسرائيل السبت المقبل، مطالبا بمنعها من المشاركة في جميع الأحداث الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال المنتدى في بيان: “ينظم الجمهور السويسري وذوو النوايا الحسنة من جميع أنحاء أوروبا، الذين يشعرون بالقلق إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بدعم من المنتدى الإسلامي الأوروبي، مسيرة ضد إسرائيل في 9 مارس 2024، من الساعة 12:00 إلى 14:00 بتوقيت وسط أوروبا، أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان، سويسرا”.

وأضاف: “سيشارك أفراد من جميع أنحاء أوروبا، وهدفنا هو رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين. إننا نسعى إلى حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد دولة إسرائيل من الحركة الأولمبية الدولية، وبشكل أكثر تحديدا، من الألعاب الأولمبية طالما استمرت الإبادة الجماعية والمذبحة غير المسبوقة للأطفال في غزة”.

وأكد البيان أن “عدم تحرك اللجنة الأولمبية الدولية يعد إهانة لمشاعر المجتمع العالمي واستهزاء بالمبادئ الأولمبية التي أرساها بيير دي كوبرتان الذي قال: “أيتها الرياضة أنت السلام”. ويحدونا الأمل في أن تسود المُثُل الأولمبية، وأن تدرس اللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على مشاركة إسرائيل في جميع الأحداث الرياضية، بما في ذلك أولمبياد باريس 2024″.

وشدد المنتدى الإسلامي أنه “لم يعد بإمكاننا التسامح مع الألعاب السياسية للقيادة الحالية للجنة الأولمبية الدولية. المعايير المزدوجة غير مقبولة في الحركة الأولمبية الدولية”.

وأضاف في البيان: “يعد هذا الاحتجاج جزءا من حملة أوسع بدأها أصحاب النوايا الحسنة في جميع القارات الست لمحاسبة إسرائيل على أعمالها غير القانونية ولمواءمة المؤسسات الرياضية الدولية مع الدعوات العالمية للعدالة والسلام”

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‫5 تعليقات

  5. وبما ستفيد هذه الدعوة. هل ستحررون فليسطين. زيادة من سيسمعكم في أوربا. الأوربيين هم من وضع إسرائيل في تلك المنطقة.

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