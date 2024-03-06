FILE PHOTO: Democratic presidential candidate U.S. Representative Dean Phillips (D-MN) speaks at South Carolina’s First in the Nation Dinner at the State Fairgrounds in Columbia, South Carolina, U.S., January 27, 2024. REUTERS/Tom Brenner/File Photo

فيليبس ينسحب من سباق الديمقراطيين للرئاسة

2024-03-06 / 22:18
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هبة بريس

أعلن عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، إنهاء حملته للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، وقال إنه سيدعم منافسه، الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في السباق نحو إعادة انتخابه.

وقال فيليبس في مقابلة إذاعية في مينيسوتا، الأربعاء: “سأعلق حملتي وسأؤيد الآن الرئيس بايدن لأن الخيارات واضحة للغاية”، محذرا من أن “البديل” هو دونالد ترامب، وهو “رجل خطير للغاية”.

ولم يحظ رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاما بشهرة واسعة عندما أعلن، في أكتوبر الماضي، أنه سيخوض السباق الصعب أمام بايدن لأنه يعتقد أن الرئيس غير قادر على الفوز بولاية أخرى.

وقال عضو مجلس النواب الذي فاز بالمنصب ثلاث مرات، عن مسعاه في مقطع مصور أشار فيه إلى أن “أمامنا بعض التحديات.. سنصلح هذا الاقتصاد، وسنصلح أميركا”.

وقدم المشرع الأميركي نفسه على أنه مرشح أصغر سنا من بايدن، مستشهدا باستطلاعات الرأي التي أظهرت أن الديمقراطيين يريدون بديلا، لكنه فشل في وقف مسيرة الرئيس الحالي نحو الفوز ببطاقة الترشيح التي بات قريبا للغاية منها.

وقال عضو الكونغرس في نوفمبر الماضي إنه لن يسعى لإعادة انتخابه لمجلس النواب في عام 2024.

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‫2 تعليقات

  1. ماهي الا انتخابات مصالح سياسية او مصالح انتقامية ولم يعد هناك نتخابات تصلح بل هي مصالح لا اقلة ولا اكتر

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  2. كلما جائت الانتخابات وقرب معادها لانسمع الا الوعودات بالاصلاح السياسي والتقدم والازدهار الدولي والخارجي وووووووو باتت احلام بلا تحقيق في معضم الانتخابات الدولية

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