اكادير : إختفاء حوالي 580 شقة سكن اجتماعي يسائل الوزارة الوصية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت بمدينة اكادير ، مؤخرا ، قضية اختفاء حوالي 580 شقة مدعمة من طرف الدولة في إطار برنامج السكن الاجتماعي ، تلك الشقق بحسب ما تسرب من معلومات تم بيعها من طرف احد المنعشين ،

و كشفت مصادر قريبة من هذا الملف ، ان مؤسسة العمران الجنوب ، سبق لها ان تقدمت بشكاية ضد شركة معروفة لكن القضية لم تحسم بعد و يتم تداولها لسنوات بالمحاكم دون نتيجة من أجل إسترجاع 580 شقة تم بيعها في ظروف مشبوهة، لتبعية إحدى الشركات التي تشتغل في المجال .

وهي فضيحة جديدة تسائل الوزارة الوصية ، والتي ينتظر منها منها بعث لجنة تفتيش مركزية من اجل البحث والتقصي في هذا الملف الحارق ، وتحريك عجلة القضية التي عمرت طويلا بالمحاكم .

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