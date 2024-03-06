الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا

هبة بريس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 13 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “ديفيد ساسون (21 عاما)، جندي في وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب) سقط في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أنه “أصيب (في ذات المعركة) 3 جنود من كتيبة الكوماندوز، واثنان من وحدة عوكيتس بجروح خطيرة”. كما أصيب في المعركة ذاتها، 7 جنود بإصابات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن جنديا آخر من وحدة الكوماندوز، أصيب في معركة أخرى جنوب قطاع غزة بجروح خطيرة.

وختم الجيش بيانه بالقول: “تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بـ”وقوع الجنود في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس”.

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