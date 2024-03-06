جنوب أفريقيا تطالب “العدل الدولية” بإجراءات عاجلة بمواجهة إسرائيل

2024-03-06 / 21:12
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هبة بريس _ وكالات

طالبت جنوب أفريقيا، الأربعاء، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت محكمة العدل الدولية إن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار إجراءات طارئة أخرى تستهدف إسرائيل التي تقول بريتوريا إنها تنتهك الإجراءات الصادرة ضدها بالفعل.

وتقدمت حكومة جنوب أفريقيا بطلب عاجل للمحكمة لتعزيز الإجراءات التي أمرت بها في 26 يناير، للحيلولة دون وقوع مجاعة في غزة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن رئاسة البلاد.

وحثت جنوب أفريقيا المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع “البالغ الإلحاح” في القطاع.

وأشارت إلى أنه “ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة”، مضيفة أن “التهديد بوقوع مجاعة شاملة في قطاع غزة يتحول إلى واقع الآن”.

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 يناير الماضي بـ”اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية تحت قيادة الدولة.

ووصفت إسرائيل وحلفاء غربيون هذه المزاعم بأنها بلا أساس.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الحادة لإسرائيل بسبب القيود على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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‫3 تعليقات

  2. الصبر مفتاح الفرج يقال في كتابه العزيز انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ففوز غزة علا بنو صهيون قريب انشاالله

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  3. مهما كانت خطط بني صهيون حطب جهنم واعداء الله فوق ارضه علا ابطالنا واخواننا في غزة فخططها الحربية فاشلة وبعون الله ورسوله الكريم سينصرون.

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