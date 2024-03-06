رشوة ب 500 درهم تطيح بموظفة ببوزنيقة

2024-03-06 / 18:58
4
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن ببوزنيقة، اليوم الأربعاء، موظفة بإحدى المقاطعات بالمدينة، للاشتباه في تورطها في قضية “الرشوة والابتزاز”. وجاء ذلك بعد اتصال مواطن بخلية معالجة البلاغات بالرقم الأخضر حول تعرضه للابتزاز من طرف الموظفة المذكورة في مبلغ 500 درهم من أجل تسليمه وثيقة ادارية .

وقد تم وضع الموظفة الموقوفة رهن تدبير الحراسة النظرية، من اجل الاستماع بالمنسوب لها، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق مشروع “الانتقال العادل” لدعم السياسة المناخية للمملكة

إطلاق مشروع “الانتقال العادل” لدعم السياسة المناخية للمملكة

2024-03-06 / 22:53
Photo of تنصيب عضوين مشاركين جديدين بأكاديمية المملكة‬ المغربية

تنصيب عضوين مشاركين جديدين بأكاديمية المملكة‬ المغربية

2024-03-06 / 22:37
Photo of اكادير : إختفاء حوالي 580 شقة سكن اجتماعي يسائل الوزارة الوصية

اكادير : إختفاء حوالي 580 شقة سكن اجتماعي يسائل…

2024-03-06 / 22:23
Photo of زوج بأزيلال يق..تل زوجته بغابة وينتحر شنقا

زوج بأزيلال يق..تل زوجته بغابة وينتحر شنقا

2024-03-06 / 20:40
Photo of “الريسوني” يوقف إضرابه عن الطعام

“الريسوني” يوقف إضرابه عن الطعام

2024-03-06 / 19:38
Photo of مالية الأحزاب ..هل تفتح النيابة العامة ” العلبة السوداء ” ؟

مالية الأحزاب ..هل تفتح النيابة العامة ” العلبة السوداء…

2024-03-06 / 19:25
Photo of “حقوقيون” يطالبون باستحداث آليات لمواجهة الاعتداء الجنسي على التلاميذ

“حقوقيون” يطالبون باستحداث آليات لمواجهة الاعتداء الجنسي على التلاميذ

2024-03-06 / 19:02
Photo of موظفو جماعة طنجة يشهرون ورقة الاحتجاج بعد الاقتطاع من أجورهم

موظفو جماعة طنجة يشهرون ورقة الاحتجاج بعد الاقتطاع من…

2024-03-06 / 18:44
Photo of تارودانت : الداخلية توقف مهام رئيسة مجلس جماعي ونائبيها

تارودانت : الداخلية توقف مهام رئيسة مجلس جماعي ونائبيها

2024-03-06 / 16:39
Photo of أولاد التايمة : سرعة جنونية لسيارة أمن في مطاردة ” خطاف ” تثير استياء المواطنين

أولاد التايمة : سرعة جنونية لسيارة أمن في مطاردة…

2024-03-06 / 15:30

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق