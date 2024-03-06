موظفو جماعة طنجة يشهرون ورقة الاحتجاج بعد الاقتطاع من أجورهم

2024-03-06 / 18:44
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

نظم العشرات من موظفي جماعة طنجة ,اليوم الأربعاء 06 مارس وقفة احتجاجية أمام مقر قصر البلدية ،تنديدا بالاقتطاعات التي طالت أجورهم عقابا على مشاركتهم في إضراب دعت اليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل .

وندد المحتجون بقرار الاقتطاع من الأجور الذي اتخذه عمدة طنجة منير الليموري ، معبرين عن عزمهم التصعيد في وجه القرار عبر تنظيم وقفات احتجاجية أخرى ردا على عدم التزام الإدارة الجماعية بمخرجات اللقاءات الحوارية السابقة.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض قد اعتبرت قرارات الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وقالت إن هذه الممارسات تضيق على حق الممارسة النقابية بعدما عبر العشرات من الموظفين عن غضبهم لاتخاذ هذه الإجراءات في حقهم.

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‫3 تعليقات

  1. تنديدا بالاقتطاعات التي طالت أجورهم عقابا على مشاركتهم في إضراب دعت اليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل

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