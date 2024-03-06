مجلس الجامعة العربية يهنئ المملكة المغربية على استضافة كان 2025

2024-03-06 / 17:44
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هبة بريس

هنأ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المملكة المغربية لنيلها شرف احتضان كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025.

ودعا المجلس في ختام اشغال دورته ال 161 اليوم الاربعاء بالقاهرة، إلى دعم جهود المملكة لإنجاح هذه التظاهرة، وإلى تشجيع الدول العربية التي ستشارك في هذه البطولة القارية.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وضم بالخصوص سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي.

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