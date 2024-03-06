مسؤولو الوداد يعقدون اجتماعا طارئا مع البنزرتي

دعا مسؤولو الوداد الرياضي المدرب التونسي فوزي البنزرتي إلى إجتماع طارئ، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك رغبة من مسؤولي الوداد الرياضي في مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق مع المدرب التونسي من أجل تحديد مكامن الخلل.

وتبدو علاقة إدارة الوداد الرياضي مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي خلال الايام الاخيرة غير مستقرة، خاصة بعدما خرج الفريق بشكل رسمي من دوري أبطال أفريقيا، كما تضائلت حظوظه في المشاركة بدوري الابطال الموسم القادم.

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