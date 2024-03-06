الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. نيكي هيلي تنسحب من السباق الجمهوري

2024-03-06 / 16:55
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الجمهورية نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، انسحابها من السباق الجمهوري لنيل ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نوفمبر المقبل.

وقالت هيلي في خطاب الانسحاب، إنها “لا تشعر بأي ندم” على قرارها.

وافتتحت خطابها بالقول: “منذ ما يزيد قليلاً عن عام أطلقت حملتي للرئاسة، وعندما بدأت، قلت إن الحملة ترتكز على حبي للبلد”.

وأضافت “في الأسبوع الماضي فقط، تمكنت والدتي، وهي مهاجرة من الجيل الأول، من التصويت لابنتها لمنصب الرئيس. فقط في أمريكا”.

وبهذا القرار الذي كان متوقعا من المنافسة “الضعيفة” لدونالد ترامب، بات الأخير رسميا مرشح الجمهوريين لخوض غمار السباق الرئاسي ضد الغريم التقليدي الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

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تعليق واحد

  1. التجربة والدمقراطية تنفع.انت ستكونين ناءبة خادمة لامريكا ولما رءيسة في المرة القادمة.النساء في امريكا لاتستعملن الاسلحة .الرجل قوي ويستعمل الاسلحة،لهذا موضوع استعمال الاسلحة في الحياة اليومية لايليق بالامركيين.كذلك محاربة المخدرات التي اصبحت تصنع باي طريقة و في اي مكان وتدفع المتسلح الى قتل المنافس وغير المنافس يعني البريء .
    مع الا من (غداءي، صحي، الاجتماعي…)المتعددة للامريكيين.

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