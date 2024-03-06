بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية

2024-03-06 / 15:02
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هبة بريس

بدأت اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وفي مستهل الاجتماع قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بتسليم رئاسة الدورة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، بعد أن تولت المملكة المغربية رئاسة الدورة المنتهية.

ويناقش الاجتماع الوزاري العربي عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والادارية ؛ منها بند حول العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير الامين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد ( 160 -161) والملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين في ماي المقبل، وبند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الاسرائيلي ؛وتطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية ؛ والامن المائي العربي.

وقبيل الاجتماع انعقدت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالصومال والتي بحثت دعم هذا البلد في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة اراضيه.

كما انعقدت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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