رابطة الدوري الإسباني تعلن توقيف بيلينجهام بسبب سلوكه تجاه حكم مواجهة فالنسيا

رابطة الدوري الإسباني تعلن توقيف بيلينجهام بسبب سلوكه تجاه حكم مواجهة فالنسيا

2024-03-06 / 13:36
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أعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني إيقاف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد لمباراتين، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية لقاء فريقه ضد فالنسيا.

وأطلق الحكم صافرته في نهاية اللقاء بشكل مثير للجدل، مما فجر غضب الدولي الإنجليزي.

وعوقب بيلينجهام بالإيقاف لمدة مباراتين وفقا للمادة 127 من قانون الانضباط.

رابطة الدوري الإسباني تعلن توقيف بيلينجهام بسبب سلوكه تجاه حكم مواجهة فالنسيا

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